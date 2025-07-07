شكرا لقرائتكم خبر عن الأجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، حيث تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى أجواء شديد الحرارة رطبة نهاراً على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام الإنذار المبكر ومخاطر الطقس، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الإثنين، كما يلي :

- ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجات.

- شبورة مائية من (8:4 صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 37 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 32 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 30 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 41 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 28 درجة.