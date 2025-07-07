شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة باديا تنظم جولات تعريفية للطلاب الجدد لاستكشاف حرمها الجامعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة باديا بأكتوبر الجديدة عن تنظيمها زيارات مفتوحة داخل حرمها الجامعي، طوال فترة الإجازة الصيفية، وذلك لتعريف طلاب المرحلة الثانوية من جميع الشهادات، بالتجربة التعليمية الفريدة التي تقدمها الجامعة.

وتهدف هذه الجولات إلى تعريف الطلاب الجدد وأولياء أمورهم بمميزات الدراسة داخل الجامعة، وإطلاعهم على أحدث المرافق التعليمية والتكنولوجية والمعامل المجهزة على أعلى مستوى، إضافة إلى التعرف على الأنشطة الرياضية والترفيهية والخدمات الطلابية التي توفرها الجامعة لدعم تجربة طلابية شاملة.

جدير بالذكر أن جامعة باديا أعلنت عن فتح باب التقديم المبكر لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، بالإضافة إلى طلاب الثانوية الأزهرية، وثانوية النيل، ومدارس المتفوقين، وذلك للعام الدراسي 2025-2026.

وتتيح جامعة باديا فرصة مميزة للطلاب المتقدمين مبكرًا للاستفادة من تخفيض يصل إلى 30% على المصروفات الدراسية للطلاب المستوفين الشروط، تُسدد على ثلاث دفعات خلال العام الدراسي.

وتعد جامعة باديا جامعة خاصة في مدينة أكتوبر الجديدة، تهدف إلى تقديم تعليم عالي الجودة يتماشى مع المعايير العالمية، ولديها شراكة استراتيجية مع الفرع الطبي لجامعة تكساس الأمريكية UTMB، كما توفر الجامعة بيئة تعليمية متكاملة، تشمل معامل مجهزة بأحدث التقنيات، ومرافق رياضية متنوعة مثل ملاعب البادل، والتنس، وكرة القدم، وصالات الجيم، إلى جانب أنشطة ثقافية وفنية طوال العام الدراسي. كما تضم الجامعة مساحات خضراء، ومكتبة رقمية حديثة، ومطاعم وكافيهات، وتمتلك أسطول أتوبيسات لنقل الطلاب من محافظتي القاهرة والجيزة.



جامعة باديا (3)



جامعة باديا (4)



جامعة باديا (1)