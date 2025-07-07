شكرا لقرائتكم خبر عن الأورمان تنظم معرضا لتوزيع الملابس على الأسر الأولى بالرعاية ضمن جهود التحالف بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا لدعم عدد 450 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى دهشور وعزبة الجبل وعزبة الرادما بمركز البدرشين فى محافظة الجيزة، وذلك تنفيذا لتعليمات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة .



جاء ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا بالمحافظة.



وقال محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان، ان الهدف من تنظيم المعرض إدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، مشدداً على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة لافتا إلي أن هذه الأنشطة تتم بإشراف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة في اختيار الحالات الأكثر استحقاقات لتقديم لهم العديد من المساعدات العينية لرفع المعاناة عنهم



وأضاف محمود فؤاد أن الجمعية بمحافظة الجيزة نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم معارض الملابس الجديدة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من كراتين رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.



معرض لتوزيع الملابس الجديدة على الأسر الأولى بالرعاية بالجيزة



الأورمان تنظم معرض لتوزيع الملابس الجديدة على الأسر الأولى بالرعاية