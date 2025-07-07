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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة 5 نصائح للنوم المريح.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالإثنين، 07 يوليو 2025 10:48 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 نصائح تساعد على النوم بشكل أفضل وتشمل الأتى:-
- اجعل منطقة نومك هادئة ومظلمة ومريحة وفي درجة حرارة مريحة
- اذهب إلى السرير في نفس الوقت كل ليلة واستيقظ في نفس الوقت كل صباح، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع
- قم ببعض التمارين يمكن أن يساعدك النشاط البدني أثناء النهار على النوم بسهولة أكبر أثناء الليل)
- تجنب الوجبات الكبيرة والكافيين قبل النوم
- الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم
5 نصائح تساعد على النوم بشكل أفضل
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