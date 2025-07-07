شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة 5 نصائح للنوم المريح.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 نصائح تساعد على النوم بشكل أفضل وتشمل الأتى:-

- اجعل منطقة نومك هادئة ومظلمة ومريحة وفي درجة حرارة مريحة

- اذهب إلى السرير في نفس الوقت كل ليلة واستيقظ في نفس الوقت كل صباح، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع

- قم ببعض التمارين يمكن أن يساعدك النشاط البدني أثناء النهار على النوم بسهولة أكبر أثناء الليل)

- تجنب الوجبات الكبيرة والكافيين قبل النوم

- الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم