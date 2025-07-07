شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يناقش مشروعات التكيف المناخى مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر، بمناسبة قرب انتهاء فترة عمل فراكاسيتي.

ركز اللقاء على مناقشة التقدم المحرز في المشروعات الجارية الممولة من "صندوق المناخ الأخضر" في مصر.

أعرب سويلم عن خالص تقديره لـ فراكاسيتي التي بُذلت خلال السنوات الماضية في تعزيز التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقد أثمر هذا التعاون عن العديد من الإنجازات، لعل أبرزها تنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" بمنحة قيمتها 31.40 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر.

من جانبه، أشاد فراكاسيتى بالتعاون الناجح بين الجانبين، منوهًا بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الوزارة في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، خاصةً في حماية الشواطئ. كما أكد على أهمية إعطاء مشروعات حماية الشواطئ أولوية قصوى ضمن أولويات صندوق المناخ الأخضر.

أشار سويلم إلى الأهمية الاستراتيجية لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" في مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة. يهدف المشروع إلى إنشاء حمايات بأطوال تصل إلى حوالي 69 كيلومترًا في 5 محافظات ساحلية هي (بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة).

أوضح الدكتور سويلم أن المشروع يعتمد على استخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة، يتم الحصول عليها من البيئة المحيطة بالمشروع لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال. يتم إعداد هذه المصدات بمشاركة المجتمع المحلي، مما يعزز من استدامة المشروع. هذا المشروع هو أحد مشروعات حماية الشواطئ التي تنفذها الوزارة لحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية من الغمر، واستقرار المناطق الصناعية والمدن الجديدة.

تطرق اللقاء أيضًا إلى إمكانية التوسع في الاعتماد على تحلية المياه لزيادة الإنتاج الكثيف للغذاء، وذلك لمواجهة تحديات الأمن الغذائي العالمية.

أكد سويلم على أهمية توجيه أنظار المجتمع الدولي نحو هذا الملف، وزيادة البحث العلمي في مجال تحلية المياه لتقليل تكلفتها وجعل استخدام المياه المحلاة لإنتاج الغذاء ذا جدوى اقتصادية.