شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد نقابات عمال فلسطين يطالب بسرعة إقرار تعديلات قانون العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الأمين العام للاتحاد العام لـ نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، أطراف الإنتاج بضرورة الإسراع بإقرار التعديلات التي تم الاتفاق عليها حول قانون العمل الفلسطيني وإنجاز الاتفاق على بقية المواد العالقة منه ليتوائم مع المرحلة الجديدة ومع معايير منظمة العمل الدولية.



الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين خلال الاجتماع مع وزيرة العمل

وفي اجتماع لجنة السياسات الذي عقد في مقر وزارة العمل الفلسطينية، بحضور وزيرة العمل الدكتورة إيناس العطاري، وعدد من أطراف الإنتاج الممثلين عن الحكومة الفلسطينية والغرف التجارية والصناعية والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، نوه سعد أن العالم يتطور بتسارع وقانون العمل الفلسطيني الذي أصدر بعام 2000 أصبح قديما ولا يتواءم مع الجيل الحالي والمستقبلي في ظل التطور الرقمي المتسارع.

وأضاف سعد: أنه ولحماية حقوق العمال يجب تطبيق التعديلات الجديدة في ظل الظروف السياسية المعقدة التي تتطلب منا بناء نظام للحماية الاجتماعية يحمي العمال في حال تعطلهم عن العمل، أو فصلهم بطريقة تعسفية كما حصل مع العمال منذ كورونا وبعدها منذ بدء العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر 2023.