شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز شئون البيئة يترأس وفد مصر لإصدار صك دولى ملزم للحد من التلوث البلاستيكى بنيروبى والان مع تفاصيل الخبر

ترأس الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الوفد التفاوضي المصري فى الاجتماع غير الرسمي الأخير لرؤساء الوفود المشاركة في أعمال اللجنة الحكومية التفاوضية المعنية بصياغة صك دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي وحماية البيئة البحرية، بمشاركة ممثلي حوالي 133 دولة، وذلك فى نيروبى - كينيا بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

أوضح الدكتور على أبو سنة، أن الاجتماع ناقش مسودة الاتفاقية المعروضة من سكرتارية الاتفاقية، ودراسة عدد من المقترحات للوصول إلى توافق حول النقاط الخلافية والتي شهدها انعقاد الجولة التفاوضية الخامسة للجنة الحكومية التفاوضية المعنية بصياغة صك دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، وذلك تمهيداً لانعقاد الشق المستأنف للجولة الخامسة والذي تستضيفه جنيف خلال الفترة من 5 إلى 14 أغسطس 2025 فى سويسرا، على أن يسبقه عقد المشاورات الإقليمية ذات الصلة.

وأكد أبو سنة، خلال جلسات الاجتماع على محددات الموقف الوطني وأولوياته والتي تتضمن انتقال عادل للصناعات في الدول النامية تتضمن تمويل كاف ومستقل مع بناء القدرات ونقل التكنولوجيا منخفضة التكلفة. حيث أثنت رئاسة اللجنة على المشاركة المصرية بالاجتماع وتبني مواقف وسطية، بما لا يتعارض مع المصلحة الوطنية والصناعات الوطنية بطبيعة الحال.

تأتي مشاركة الوفد المصري في هذه المفاوضات في إطار توجه أكبر للدولة المصرية للحد من تلوث البلاستيك والتي قادتها وزارة البيئة خلال الفترة السابقة وستكملها على المستوى الدولي.

وعلى هامش الاجتماع شارك الدكتور على أبو سنة فى عدد من الاجتماعات التشاورية مع المجموعة العربية، الأفريقية، ومجموعة البريكس، والمجموعة ذات الرؤية المشتركة LMC.

كما تم عقد اجتماع مع رئيس الاتفاقية وتوضيح الموقف المصرى، مبدياً استعداد مصر للمساعدة فى التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعى مصالح الكل، حيث أثنى رئيس الاتفاقية فى الجلسة العامة بمداخلات الوفد المصرى ودوره، معلنًا عن أنه سوف يتم أخذ ملاحظات الوفد المصرى فى الاعتبار، للإعداد لجولة المحادثات النهائية فى جنيف.