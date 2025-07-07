شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. آخر موعد للتقديم لرياض الأطفال بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تنتهي اليوم المدة التى حددتها محافظة القاهرة للتقديم لـ رياض الأطفال بمدارس المحافظة، للعام الدراسي 2025 - 2026، ويمكن التقديم على موقع البوابة الإلكترونية لـ محافظة القاهرة، ويمكن التقديم من خلال الضغط هنا ..

والخدمة يتاح فيها لولى الأمر تقديم طلب لإلحاق أبنائه بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية ومدارس المستقبل بمحافظة القاهرة أثناء فترة التقديم المعلنة وذلك من خلال ملء بيانات إستمارة التقديم على البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة.

كما يمكن تعديل بيانات الطلب خلال الفترة المحددة والتي يتاح فيها تعديل الرغبات المسجلة في استمارة التقديم.

وكذلك الاستعلام عن نتيجة طلب التقديم من خلال الرقم القومى بعد ظهور النتيجة.



ويتم ارسال رسالة قصيرة لمقدم الطلب عند كل مرحلة من مراحل الخدمة وحتى انتهائها.