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أخبار × 24 ساعة.. غلق اتجاه القادم من تقاطع الإقليمي مع إسكندرية الصحراوى

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القاهرة - سامية سيد - الرئيسية أخبار عاجلة
حادث الدائرى الإقليمى
حادث الدائرى الإقليمى
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كتب محمود راغب

الإثنين، 07 يوليو 2025 12:00 ص

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة الصحة توضح أهداف مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

236 مترشحًا يتقدمون بأوراقهم لخوض انتخابات الشيوخ فى ثانى أيام تلقى الأوراق

مدبولى: أخطر أزمة حاليا هي حرب إسرائيل المستمرة على الأبرياء من الفلسطينيين

فريق استشاريى طرق: تصميم الدائري الإقليمي ليست به نقاط ضعف تسبب وقوع حوادث

غلق اتجاه القادم من تقاطع الإقليمي مع إسكندرية الصحراوي حتي طريق السويس أسبوعا

رابط الاستعلام عن نتيجة وظائف مسابقة إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف

الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 37 درجة والإسكندرية 32

التضامن تصرف غدا 38 مليون جنيه لأسر ضحايا حادث الإقليمى بتبرع من رجل أعمال

اختبارات القدرات 2025.. نماذج استرشادية للامتحان بكليات الفنون الجميلة

وزيرة التضامن: 1.2 مليون مواطن يستفيدون من برامج التمكين الاقتصادى

بعد توجيهات الرئيس السيسى.. حملات مرورية لمواجهة الحوادث بالطريق الإقليمي

مفتي الجمهورية يستقبل وفدا فلسطينيا ويؤكد: قضية عقيدة وهوية لا تنفصل عن وعينا

وزارتا الصحة والداخلية توقعان بروتوكولا للاستجابة السريعة لحالات توقف القلب

وزارة العمل: 15 فرصة عمل جديدة في الأردن في مجالات تربية الدواجن

مجمع البحوث الإسلامية يُطلق سلسلة مرئيَّة للأطفال بعنوان: "أخلاقنا الجميلة"

 

 

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النقل وزارة النقل الدائرى الاقليمى طريق الدائرى الاقليمي

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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