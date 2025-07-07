شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى أسئلة الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة وإجاباتها والان مع تفاصيل الخبر

يؤدي طلاب وطالبات شعبة علمي رياضيات بـ الثانوية العامة، الخميس المقبل 10 يوليو 2025، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، وذلك آخر أيام امتحانات العام الدراسي 2024-2025.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” عددًا من الأسئلة الاسترشادية لامتحان مادة الرياضيات التطبيقية وإجاباتها، وذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يتيحها في المواد الدراسية بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم؛ لمساعدة الطلاب على الإلمام بالمناهج الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات.

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن شكل امتحانات الثانوية العامة للنظامين القديم والحالي، موحدة في كل المواد ما عدا مادة الأحياء والرياضيات والإحصاء فقط، لأن إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة تضمنت إدراج مادة الجيولوجيا ضمن الأحياء، أما في النظام القديم كانت مادة الأحياء منفصلة عن مادة الجيولوجيا.

وأشارت إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب الصف الثالث الثانوى العام في النظام الجديد تعتمد على امتحانين فقط، أحدهم في الرياضيات البحتة وأخر في الرياضيات التطبيقية، بواقع 40 سؤالا في المادتين على عكس طلبة النظام القديم، حيث يؤدى الطلاب 4 امتحانات في 4 فروع وتشمل "الجبر والهندسة الفراغية والتفاضل والتكامل والاستاتيكا والديناميكا".

وأوضحت أن امتحان مادة الرياضيات التطبيقية في النظام الجديد يتضمن 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وذلك بإجمالي 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وأشارت إلى أن امتحان مادة الرياضيات البحتة في النظام الجديد يتضمن 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وذلك بإجمالي 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.



أقوى أسئلة الرياضيات (1)



أقوى أسئلة الرياضيات (2)



أقوى أسئلة الرياضيات (3)



أقوى أسئلة الرياضيات (4)



أقوى أسئلة الرياضيات (5)



