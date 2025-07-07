شكرا لقرائتكم خبر عن خلاصة الأحياء لطلاب الثانوية العامة.. أقوى الأسئلة الاسترشادية قبل الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

يؤدي طلاب وطالبات الشعبة العلمية بـ الثانوية العامة، الخميس المقبل 10 يوليو 2025، امتحان مادة الأحياء، وذلك آخر أيام امتحانات العام الدراسي 2024-2025.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” عددًا من الأسئلة الاسترشادية لامتحان مادة الأحياء، بنظام الاختيار من متعدد، يمكن الاستعانة بها أثناء مراجعة المادة والتدريب على أسئلة امتحان نهاية العام الدراسي والحصول على درجات التفوق والنجاح.

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يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يقدمها ”الخليج 365” لطلاب الثانوية العامة في المواد الدراسية، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم؛ لمساعدة الطلاب على الإلمام بالمناهم الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن شكل امتحانات الثانوية العامة للنظامين القديم والحالي، موحدة في كل المواد ما عدا مادة الأحياء والرياضيات والإحصاء فقط، لأن إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة تضمنت إدراج مادة الجيولوجيا ضمن الأحياء، أما في النظام القديم كانت مادة الأحياء منفصلة عن مادة الجيولوجيا.

وأشارت إلى أن امتحان الأحياء في النظام القديم سيكون وفق المنهج القديم للأحياء، الذي درسه الطلاب العام الماضي، بدون جيولوجيا، أما امتحان الأحياء للنظام الحالي فهو مختلف لأنه سيتضمن أسئلة من منهج الجيولوجيا في نفس امتحان الأحياء.

وأوضحت أن بالنسبة لامتحان مادة الأحياء، فيتضمن 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، وذلك بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.



خلاصة الأحياء لطلاب الثانوية العامة (1)



خلاصة الأحياء لطلاب الثانوية العامة (2)