شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توضح 3 أضرار خطيرة فى حال تناول دواء مغشوش .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء المصرية إن الأدوية المغشوشة والمتدنية الجودة مشكلة عالمية تؤثر على جميع مناطق العالم، وقد تؤدي إلى أضرار صحية جسيمة وفشل في علاج العديد من الأمراض.​

وتابعت هيئة الدواء المصرية : عند شراء الأدوية من مصادر غير مرخصة وغير موثوقة، تزداد احتمالية الحصول على أدوية مزيفة، لم تمر بعمليات التقييم والرقابة الصارمة.​

وأضافت هيئة الدواء الأدوية المزيفة قد:​

تحتوي على مكونات ذات جودة منخفضة أو بجرعات خاطئة.​

تحمل معلومات تعريفية مزيفة بشكل احتيالي.​

تحتوي على عبوات مزيفة أو تركيزات أقل من المادة الفعالة.​