شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف آخر موعد لغلق باب التحويلات المدرسية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالإثنين، 07 يوليو 2025 01:00 ص
تستمر محافظة القاهرة في استقبال طلبات التحويلات المدرسية بين المدارس داخل نطاق محافظة القاهرة، ومن المقرر أن يتم غلق باب التحويلات المدرسية 15 أغسطس القادم، للعام الدراسي 2025 -2026.
وخدمة التحويل هي خدمة يتاح فيها للطالب التحويل من المدرسة الحالية الى مدرسة أخرى داخل نطاق محافظة القاهرة طبقا للكثافات ويمكن من خلالها إجراء الآتي.
ويتم تقديم طلب التحويل من خلال ملء بيانات استمارة التحويل المعدة لذلك وتحديد الرغبات المختلفة وفقاً لتعليمات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.
ويتاح إمكانية طباعة استمارة طلب التقديم من خلال الرقم القومي لإرفاقها مع المستندات المطلوبة.
كما يمكن الاستعلام عن نتيجة طلب التحويل من خلال الرقم القومي بعد ظهور النتيجة.
كما يتم ارسال رسالة قصيرة لمقدم الطلب عند كل مرحلة من مراحل الخدمة وحتى انتهائها.
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