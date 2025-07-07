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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 7 يوليو بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 7 يوليو بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الإثنين، 07 يوليو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 7 يوليو فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:15  ص
موعد صلاة الظهر 1:00 ص
موعد صلاة العصر 36: 4
موعد صلاة المغرب 8:00 م
موعد صلاة العشاء  9:32


الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:15 ص
موعد صلاة الظهر 1:05
موعد صلاة العصر 4:44
موعد صلاة المغرب 8:08 م
موعد صلاة العشاء 9:42 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:09
موعد صلاة الظهر 12:56 م
موعد  صلاة العصر 4:33 م
موعد صلاة المغرب 7:57 م
موعد صلاة العشاء 9:30  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:12
وقت صلاة الظهر 12:48
موعد صلاة  العصر 4:18 م
وقت صلاة المغرب 7:43 م
وقت صلاة العشاء 9:12 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:31  ص
موعد صلاة الظهر 12:53 ص
موعد صلاة العصر 13: 4
موعد صلاة المغرب 7:40 م
موعد صلاة العشاء 9:04


 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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