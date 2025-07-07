شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الحصول على مصاريف الجنازة والأوراق المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

يساءل كثير من المواطنين عن كيفية الحصول على منحة الجنازة بعد وفاة ذويهم من أصحاب المعاشات، إذ أكدت الهيئة القومية لـ التأمين الاجتماعي أن صرف نفقات الجنازة يتم بشكل منظم وسريع بمجرد استيفاء المستندات المطلوبة.

وبحسب الهيئة، تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة تعادل معاش ثلاثة أشهر، ويتم صرفها خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب. وتُصرف هذه النفقات وفق ترتيب محدد، يبدأ بالأرمل أو الأرملة (وإذا تعددت الأرامل توزع المنحة بينهن بالتساوي)، ثم لأرشد الأولاد في حال عدم وجود أرملة، وإن لم يوجد تُصرف لمن يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة.

ويشترط لاستحقاق هذه المنحة وفاة صاحب المعاش، ويتوجب على المستحق التوجه إلى منطقة التأمينات الاجتماعية المتواجد بها ملف المعاش، وتقديم طلب الصرف مرفقًا به:

- صورة طبق الأصل من شهادة وفاة صاحب المعاش.

- النموذج المُعد لصرف مصاريف الجنازة أو الطلب الرسمي.



