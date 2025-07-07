شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الرسل 12 يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم 12 يوليو من كل عام بـ"عيد الرسل"، وهو تذكار استشهاد القديسين بطرس وبولس، أبرز رسل المسيحية وأعمدتها الأولى. وعلى الرغم من أن هذا العيد لا يُعد من الأعياد السيدية الكبرى، إلا أنه يحمل في طياته معاني عميقة ترتبط بجذور الإيمان، وبداية انطلاق الكنيسة إلى العالم.

يُعتبر صوم الرسل من أقدم الأصوام في الكنيسة، بل هو أول صوم عرفته الكنيسة الأولى بعد صعود السيد المسيح إلى السماء، ثم حلول الروح القدس في عيد العنصرة. وقد حدّد البابا خريستوذولوس، البطريرك الـ66 من بطاركة الكنيسة القبطية، في القرن الحادي عشر، أن يبدأ الصوم في اليوم التالي لعيد العنصرة، وينتهي بعيد الرسل، في تذكار استشهاد القديسين بطرس وبولس.

وفي هذا العام 2025، بدأ صوم الرسل يوم 9 يونيو الماضى، وفقًا للتقويم القبطي، ويستمر لمدة 31 يومًا حتى عيد الرسل. وهو صوم متغيّر في مدته سنويًا، إذ يتحدد بناءً على موعد عيد القيامة، وتبلغ مدته هذا العام شهرًا كاملًا، مصنّفًا ضمن أصوام الدرجة الثانية، حيث يُسمح فيه بتناول الأسماك، بينما يُمتنع عن اللحوم ومنتجات الألبان.

