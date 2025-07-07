شكرا لقرائتكم خبر عن اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار بحثا عن الثراء فى بولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

اعترف 4 أشخاص تم ضبطهم في بولاق الدكرور، بالتنقيب عن الآثار داخل عقار، وذكروا أنهم حلموا بالثراء السريع، واتفقوا على التنقيب، لاعتقادهم وجود كنز أثري أسفل العقار، وجهزوا الأدوات الخاصة بالحفر، وبدأوا في التنفيذ حتى تم ضبطهم.

وأجرى رجال المباحث معاينة للعقار، وتم العثور على أعمال حفر، بالإضافة إلى أدوات تستخدم في التنقيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب لجنة أثري، لمعاينة مكان الحفر، والتأكد من كون المكان أثري من عدمه، وأحيل المتهمين إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، يفيد تورط عددا من الأشخاص، في التنقيب عن الآثار، داخل عقار ببولاق الدكرور.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، والتحفظ على الأدوات المستخدمة في الحفر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.