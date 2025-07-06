شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: مستمرون في تنفيذ قرارات إزالة العقارات الآيلة للسقوط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة مستمرة فى إجراءات التعامل مع العقارات ذات الخطورة الداهمة والآيلة للسقوط، حيث يتم حصرها والتعامل السريع معها حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بسرعة تنفيذ قرارات إزالة العقارات الأيلة للسقوط، وعمل تقرير يومى بما تم من إجراءات.

وفى هذا السياق بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة فى إزالة عقار مائل بشارع مصر حلوان الزراعى بحى طرة مكون من أرضى و ١٠ أدوار حفاظًا على ممتلكات المواطنين المجاورين له وحرصًا على سلامة أروحهم، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المارة أثناء التنفيذ.