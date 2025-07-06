شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: تعزيز كفاءة شبكات المياه وتوسعة محطات الصرف بقرى منشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة سير العمل بعدد من مشروعات الصرف الصحي والمياه بمركز ومدينة منشأة القناطر، شملت مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية الرهاوي، وأعمال توسعة محطة معالجة الصرف الصحي بقرية أم دينار، ومشروع خزان المياه الجديد بمنشأة القناطر.

وعاين المحافظ خلال جولته نسب تنفيذ مشروع خطي الطرد ومحطتي الرفع الخاصة بالصرف الصحي بقرية الرهاوي، تمهيدًا لدخولها الخدمة، بما يسهم في تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ أعمال توسعة محطة معالجة الصرف الصحي بقرية أم دينار، والتي يتم تنفيذها بطاقة استيعابية تبلغ 10 آلاف متر مكعب يوميًّا كمرحلة أولى، حيث تم الانتهاء من نحو 95% من الأعمال المدنية، وجارٍ استكمال الأعمال الكهروميكانيكية تمهيدًا لتشغيلها، بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للمحطة لتلبية احتياجات التوسعات العمرانية والتعداد السكاني المتزايد، وتحقيق استفادة قصوى من المشروع في خدمة الأهالي.

وشدد المحافظ، خلال جولته على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة، للانتهاء من المشروعات في أسرع وقت ممكن، بما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات، وحل مشكلات الصرف الصحي التي تعاني منها هذه المناطق منذ سنوات، والارتقاء بالبنية التحتية بشكل شامل.

وشملت الجولة متابعة الأعمال الجارية بمشروع إنشاء خزان المياه الجديد بمنشأة القناطر، بسعة تخزينية 2000 متر مكعب، لتعزيز كفاءة شبكة مياه الشرب وضمان استمرارية ضخ المياه للمواطنين في مركز منشأة القناطر وقرية الأخصاص.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تضع ملفيّ مياه الشرب والصرف الصحي على رأس أولوياتها، نظرًا لارتباطهما الوثيق بحياة المواطنين اليومية، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تأتي بالتزامن مع توجه الدولة لدعم القرى المحرومة من الخدمات، تحقيقًا لرؤية التنمية المستدامة.

وأضاف المحافظ أن الدولة لا تدخر جهدًا في تطوير البنية التحتية بكافة قرى المحافظة، موجهًا الجهات التنفيذية بسرعة إزالة أية معوقات تعوق التنفيذ، والتنسيق المستمر بين الشركات المنفذة والأجهزة المعنية، بما يضمن تحقيق أفضل نتائج ممكنة على أرض الواقع.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ووليد عبد اللطيف معاون المحافظ، والنائب يحيى المشد عضو مجلس الشيوخ، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، ومحمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، ومحمد الضبعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، وحازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.