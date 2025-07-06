شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة باديا توقع بروتوكول تعاون لتدريب الطلاب على مهارات التداول في أسواق المال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار حرص جامعة باديا على تعزيز التعليم التطبيقي وتأهيل طلابها لسوق العمل، وقع الدكتور حسام الملاحي رئيس الجامعة، بروتوكول تعاون مع شركتي "مباشر تريد" و "مباشر ميديا"، بهدف تدريب الطلاب على مهارات التداول في أسواق المال، وربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

حضر توقيع بروتوكول التعاون كل من: الدكتور محمد أيوب نائب رئيس الجامعة، والدكتورة وفاء مرزوق عميدة كلية إدارة الأعمال والاقتصاد التطبيقي بجامعة باديا، والدكتور رامي إسكندر عميد كلية طب الأسنان، والسيد هاني حمدي العضو المنتدب لمجموعة "مباشر تريد"، والسيد عاصم البصال العضو المنتدب لمجموعة "مباشر ميديا".

ويهدف بروتوكول التعاون إلى إعداد جيل واعٍ ماليًا من طلاب جامعة باديا، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تشمل محاضرات وورش عمل تطبيقية لتعزيز الثقافة المالية لدى الطلاب، وتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، وفهم آليات التداول وأسواق الأوراق المالية.

ويتضمن البروتوكول توفير برامج تدريبية متكاملة تغطي أساسيات التداول، والتحليل الفني والمالي، وإدارة المخاطر، وكيفية استخدام منصات التداول المختلفة. كما يشمل البروتوكول تنظيم ورش عمل تفاعلية ومحاكاة لبيئات التداول الحقيقية لتمكين الطلاب من تطبيق المعرفة النظرية، بالإضافة إلى إتاحة فرص للتدريب العملي في شركتي "مباشر تريد" و"مباشر ميديا" للطلاب المتميزين، وتقديم دعم إرشادي ومتابعة لضمان استفادة الطلاب القصوى من البرامج التدريبية.



















