شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التضامن تصرف غدا 38 مليون جنيه لأسر ضحايا حادث الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات كما يلي:

التضامن تصرف غدا 38 مليون جنيه لأسر ضحايا حادث الإقليمى بتبرع من رجل أعمال

اختبارات القدرات 2025.. نماذج استرشادية للامتحان بكليات الفنون الجميلة

وزيرة التضامن: 1.2 مليون مواطن يستفيدون من برامج التمكين الاقتصادى

وزارة التعليم تحقق فى تداول أسئلة امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة

وزارة التعليم تتابع وصول أسئلة امتحان الرياضيات والجيولوجيا للجان الثانوية

وزير الأوقاف ينعى ضحايا حادث الطريق الإقليمي قرب منشأة القناطر

محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجى بمنشأة القناطر ويوجه بتيسير الإجراءات للمواطنين

وزارة العمل: 15 فرصة عمل جديدة في الأردن في مجالات تربية الدواجن

وزير العمل: شركة البارج البحرى الغارق صرفت 5 ملايين جنيه لأسر ضحايا حادث خليج السويس

وزارة الصحة تعلن عن إرشادات مهمة للفحص الطبى للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ