شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح أهداف مبادرة إنهاء قوائم الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 يوليو 2025 08:37 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهداف مبادرة إنهاء قوائم الانتظار والتى تشمل :-

- المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف المعاناة عن المرضى

- تهدف إلى إنهاء قوائم انتظار مرضى التدخلات الطبية

- توفر المبادرة خدماتها الطبية بأعلى جودة لجميع المرضى بالتساوي

- يتم عمل العمليات في المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة دون تحميل المواطن أية أعباء مالية حرصًا على توفير