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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح أهداف مبادرة إنهاء قوائم الانتظار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 06 يوليو 2025 08:37 م
كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهداف مبادرة إنهاء قوائم الانتظار والتى تشمل :-
- المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف المعاناة عن المرضى
- تهدف إلى إنهاء قوائم انتظار مرضى التدخلات الطبية
- توفر المبادرة خدماتها الطبية بأعلى جودة لجميع المرضى بالتساوي
- يتم عمل العمليات في المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة دون تحميل المواطن أية أعباء مالية حرصًا على توفير
مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
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