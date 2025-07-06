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وزارة الصحة توضح أهداف مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأحد، 06 يوليو 2025 08:37 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهداف مبادرة إنهاء قوائم الانتظار والتى تشمل :-

- المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف المعاناة عن المرضى

- تهدف إلى إنهاء قوائم انتظار مرضى التدخلات الطبية

- توفر المبادرة خدماتها الطبية بأعلى جودة لجميع المرضى بالتساوي

- يتم عمل العمليات في المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة دون تحميل المواطن أية أعباء مالية حرصًا على توفير

 


مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

 

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