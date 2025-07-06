شكرا لقرائتكم خبر عن فريق استشاريى طرق: تصميم الدائري الإقليمي ليست به نقاط ضعف تسبب وقوع حوادث والان مع تفاصيل الخبر

أكد أعضاء اللجنة المشكلة لدراسة غلق الطريق الإقليمى فى المناطق التى تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، والمكونة من استشارى الطرق بجامعات القاهرة وعين شمس والزقازيق، على سلامة تصميم وتنفيذ الطريق الدائرى الإقليمى وعدم وجود أى نقاط ضعف فى التصميم أو التنفيذ تؤدى إلى وقوع حوادث.

جاء ذلك عقب جولة للفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، برفقة فريق من الاستشاريين، حيث أكدت اللجنة أن الطريق تم البدء فى تنفيذه عام 2012 والانتهاء من تنفيذ أول مرحلة منه فى عام 2013 إلى أن تم الانتهاء من تنفيذ الطريق بالكامل عام 2018 وهو الأمر الذى استدعى تنفيذ صيانة جسيمة وخاصة فى القطاعات التى تتأثر بالحمولات العالية للنقل الثقيل وتوصية اللجنة الاستشارية بتنفيذ هذه القطاعات بالرصف الخرسانى الذى يتصف بتحمل الحمولات العالية وتوفر مواده وخاماته الأولية بالمصانع والمحاجر المصرية وبالجنيه المصري

وأجرى اليوم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل جولة بالطريق الدائرى الإقليمى اليوم، وبحضور اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البرى والمكلف بالإشراف على تطوير الطريق الدائرى الإقليمى واللواء عمرو البيلى مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدينة واللواء أمجد أنور مدير عام الإدارة العامة للمرور واللواء أمجد محفوظ وكيل الإدارة العامة للمرور وعدد من استاذة كليات الهندسة بجامعات عين شمس والقاهرة والزقازيق ( أ.د حسن مهدى أستاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس نائب رئيس اللجنة الدائمة للكود المصرى للطرق وأ.د خالد قنديل استاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وأ.د حسن تحسين استاذ الطرق وكيل كلية الهندسة جامعة القاهرة وعضو اللجنة الدائمة للكود المصرى للطرق والدكتور عماد نبيل استشارى الطرق والدكتور عبد الرحمن الباز مدرس هندسة الطرق والمرور بجامعة الزقازيق) واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى.