شكرا لقرائتكم خبر عن جندي إسرائيلي يحرق نفسه داخل سيارة بسبب حالته النفسية لمشاركته فى القتال والان مع تفاصيل الخبر

قال موقع والا العبري، إن جنديا إسرائيليا يدعى دانيئل إدري، انتحر مساء السبت، بعدما أحرق نفسه أمس داخل سيارة في أحراش قرب صفد، بسبب معاناة نفسية طويلة بعد مشاركته في القتال بقطاع غزة ولبنان.

بحسب والدته، التي روى لها كيف نقل جثث جنود الجيش الإسرائيلي عدة مرات، قائلا: "شاهدت فظائع، أمي، أنا أشم رائحة الجثث وأراها طوال الوقت".

وأضافت أن حالته النفسية أخذت تتدهور، ولجأ لطلب مساعدة نفسية، وأشارت إلى أن هناك أياما كان يصاب فيها بنوبات غضب شديدة، وفي بعض الأحيان كان يُحطم شقته.

بالإضافة إلى كل هذه المشاهد المروعة، اضطر دانيال أيضًا للتعامل مع مقتل اثنين من أصدقاء طفولته في حفل "نوفا" - إليساف بن بورات وغابرييل يشاي باريل، أراد الوصول إلى مجمع بريئيم ومساعدة أصدقائه، لكنه لم يستطع.

وطالبت أم الجندي المنتحر سلطات الاحتلال تكريم ابنها والسماح بدفنه في جنازة عسكرية. لكن لم يُلبَّ طلبها، وفق الإعلام العبري