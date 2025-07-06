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رئيس الوزراء يشارك فى قمة مجموعة "بريكس" نيابة عن الرئيس

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رئيس الوزراء يشارك فى قمة مجموعة "بريكس" نيابة عن الرئيس

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأحد، 06 يوليو 2025 06:06 م

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة "بريكس"، التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

تجدر الإشارة إلى أن القمة الـ17 لتجمع "بريكس" ستعقد يومي 6 و7 يوليو الجاري تحت شعار "تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة".


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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