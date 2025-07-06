شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن البدء في تجنيد 54 ألفا من الحريديم للقتال في صفوفه والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، البدء في إرسال أوامر استدعاء لـ"الحريديم" للتجنيد في صفوف قوات الاحتلال للقتال، الأسبوع المقبل للوصول إلى 54 ألف مجند من الطائفة المتشددة.

وقال جيش الاحتلال في بيان اليوم الأحد، إنه في إطار عمليات الاختيار والتجنيد الشاملة، سيواصل جيش الدفاع تركيز الجهود وإعطاء الأولوية لأولئك الذين يتمتعون بإمكانات عالية لأدوار قتالية ودعم القتال في الخطوط الأمامية، من أجل ملء صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي في أسرع وقت ممكن في ضوء الحاجة العملياتية المتزايدة.

وأكد الاحتلال أنه يعتزم العمل على زيادة أنشطة إنفاذ القانون ضد المتهربين من الخدمة العسكرية والفارين منها، وسيواصل العمل على توسيع نطاق تجنيد أفراد الحريديم، مع ضمان توفير أفضل الظروف لهم للحفاظ على نمط حياتهم وتطوير مسارات إضافية تمكنهم من الاندماج في النظام.

بدورها ذكر إعلام عبري، أنه نتنياهو أجل سفره عدة ساعات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل مناقشة أزمة تجنيد الحريديم، والتقى رئيس وزراء الاحتلال بالرئيس الإسرائيلي قبل مغادرته إلى واشنطن وبحث معه الحرب في غزة والجهود المبذولة لتوسيع إطار اتفاقات "إبراهام".

والحريديم هم طائفة يهودية أرثوذكسية متشددة، يكرسون حياتهم لدراسة التوراة والالتزام الصارم بتعاليمها، ويعتبرون أنفسهم الأوصياء على الشريعة والتقاليد الدينية اليهودية، ويرفض العديد منهم الخدمة العسكرية ويركزون على التعليم الديني.