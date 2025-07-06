أخبار مصر.. الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير المهمة، كان أبرزها توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين 7 يوليو، اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس..



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

كريم عبد العزيز ينفرد بصدارة نادى الـ 100 فى إيرادات السينما المصرية

حقق النجم كريم عبد العزيز رقما قياسيا فى السينما المصرية لم يصل إليه أى نجم قبله لكونه أول نجم له 4 أفلام فى نادى المائة فى إيرادات السينما المصرية أى الأفلام التى تجاوزت إيرادات كل فيلم منها الـ 100 مليون جنيه.

رئيس الوزراء يشارك فى قمة مجموعة "بريكس" نيابة عن الرئيس

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة "بريكس"، التى تستضيفها مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية.

مصدر فى الأهلي: صفقة الحملاوى لم تُحسم.. وأوجستين خارج حساباتنا

قال مصدر فى الأهلي، أن المفاوضات مع الفلسطينى أسد الحملاي مهاجم نادى شلوسك فروتسلاو البولندى لم تُحسم حتى الأن، مُشيراً إلى أن اللاعب أحد المُرشحين لتدعيم الهجوم الأحمر الصيف الجاري.

الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل قائد القوة البحرية لحماس شمالى قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلى وجهاز الشاباك مقتل قائد القوة البحرية لـ حماس شمالى قطاع غزة، وذلك وفقا لموقع سكاى نيوز.



الأهلى يدفع 8 آلاف دولار لمكتب محاسبة أمريكى ومفاجآة سارة بشأن الضرائب

سدد النادى الأهلي ما يقرب من ثمانية آلاف دولار لإحدى مكاتب المحاسبة فى أمريكا من أجل تقديم المستندات والأوراق المطلوبة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضمن إجراءات تقليل الضرائب المفروضة على مكافآة النادى من المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية.

تحركات الزمالك تصطدم برغبة بيراميدز.. وجلسة تفاوضية لحسم الأمور

تشهد الساعات المقبلة جلسة مهمة بين مسؤولى نادى الزمالك ونظرائهم فى بيراميدز، لبحث إمكانية إبرام عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى ظل رغبة الزمالك فى تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين من الفريق السماوي.

"مخدر الزومبى" يثير قلق المكسيك ودول أمريكا اللاتينية لانتشاره بشدة

حذر برنامج الرصد العالمى للمخدرات الاصطناعية (سمارت) التابع لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) من أن "مخدر الزومبي" الذى يُثير قلق الولايات المتحدة، زيلازين، ينتشر بوتيرة مُقلقة فى جميع أنحاء دول أمريكا اللاتينية والمكسيك.

الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 37 درجة الإسكندرية 32

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين 7 يوليو، اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة وسرعة الرياح (60:40) كم/س وارتفاع الأمواج (3:2) متر.

"معلومات الوزراء" يشارك بجناح فى معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب

يشارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فى فعاليات الدورة العشرين لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب، والذى سيقام فى الفترة من 7 إلى 21 يوليو الجاري، بمقر مكتبة الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب.

تعرف على كيفية استخراج تصاريح السفر فى خطوات بسيطة

لا يسمح بالسفر خارج البلاد للقصر (أقل من 18 عاما) بدون ولى الأمر، وفى حالة سفره بمفرده يتوجب عليه الحصول على تصريح سفر من خلال إدارة الاتصال بديوان الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وذلك عقب الفحص والتأكد من جدية مبررات السفر وفقاً للتعليمات المُقررة.