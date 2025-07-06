شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك في اللقاء الافتراضي مع الجالية المصرية بواشنطن ونيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج في لقاء افتراضي مع الجالية المصرية في واشنطن ونيويورك اليوم الأحد، وذلك بحضور السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية، والسفير معتز زهران سفير جمهورية مصر العربية لدى الولايات المتحدة، والسفيرة هويدا عصام، القنصل العام في نيويورك، والسفير تامر المليجي مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية.

رحب الوزير عبد العاطي بالدور الفعال والنشط للجالية المصرية في الولايات المتحدة في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تضطلع به الجالية المصرية في دعم الاقتصاد الوطني والمصالح المصرية. وتناول المشاركة النشطة لرجال الأعمال من أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة في أعمال المنتدى الاقتصادي المصري-الأمريكي الذي انعقد في القاهرة بالتنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية في شهر مايو الماضي فى إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثماريّة بين مصر والولايات المتحدة.

كما أكد وزير الخارجية أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا برعاية المصريين في الخارج وتوفير الخدمات القنصلية لهم، مستعرضًا الجهود المبذولة في تطوير الخدمات المقدمة للجاليات المصرية في الخارج، بما يشمل التحول الرقمي للخدمات القنصلية وإطلاق عدد من المبادرات الجديدة بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والتي تهدف إلى تقديم الخدمات القنصلية على نحو سريع وميسّر للمصريين في الخارج، وتذليل أية عقبات قد تواجههم.

كما أشار وزير الخارجية إلى حرص الدولة على التواصل الدائم مع المصريين بالخارج بمختلف فئاتهم العمرية، لافتًا إلى الاستعدادات الجارية لعقد النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج المقرر في ٣ - ٤ أغسطس ٢٠٢٥، باعتباره منصة للحوار المباشر مع الجاليات ومناقشة تطلعاتهم ومقترحاتهم. كما شدد على أهمية مشاركة المصريين في الخارج في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لممارسة حقوقهم الدستورية.

وفي سياق متصل، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للسفر والهجرة والإقامة في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بتلك القوانين قد يترتب عليه تبعات قانونية تشمل الغرامات، وإنهاء الإقامات، والترحيل والحظر، منوهًا أن هذا الالتزام هو الضمان الحقيقي لحماية المواطنين في الخارج وضمان سلامة وضعهم القانوني.

من جانبه، استعرض السفير نبيل حبشي التفاصيل الخاصة بالمبادرات التي أطلقتها الوزارة لخدمة مصالح المصريين في الخارج وتوفير مزايا خاصة لهم تتعلق بتسهيل التحويلات الآمنة من الخارج عبر التطبيقات الحديثة، وتسهيل فتح الحسابات البنكية من الخارج، وتوفير وحدات سكنية وأراضي زراعية بمزايا خاصة، فضلا عن المبادرات الخاصة بالتعليم ومنح المصريين بالخارج مزايا تفضيلية بالجامعات المصرية.

كما استعرض نائب وزير الخارجية الجوانب التنظيمية ذات الصلة بالنسخة السادسة لمؤتمر المصريين في الخارج والتي من المقرر ان تتناول الملفات التي تهم ابناء الوطن بالخارج، وتنظيم فعاليات تخص الجيلين الثاني والثالث. ونوه نائب وزير الخارجية بحرص الوزارة على استقبال كافة مقترحات المصريين بالخارج واستفساراتهم، مستعرضا اهم آليات التواصل التي انشأتها الوزارة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، كما حرص على حث المواطنين على تسجيل بياناتهم بالبعثات الدبلوماسية لتيسير التواصل معهم.

وقد حرص السفير نبيل حبشي على الرد على استفسارات ابناء الجالية من المشاركين في اللقاء، واعدا بالعمل على دراسة كافة المقترحات التي تهدف لتطوير الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج.