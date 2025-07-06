شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشارك فى قمة مجموعة "بريكس" نيابة عن الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 يوليو 2025 04:08 م

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة "بريكس"، التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

تجدر الإشارة إلى أن القمة الـ17 لتجمع "بريكس" ستعقد يومي 6 و7 يوليو الجاري تحت شعار " تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة".



