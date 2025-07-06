شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء" يشارك بجناح فى معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

يشارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في فعاليات الدورة العشرين لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، والذي سيقام في الفترة من 7 إلى 21 يوليو الجاري، بمقر مكتبة الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب.

وتأتي مشاركة مركز المعلومات في هذا المعرض للعام الثالث على التوالي، وذلك في ضوء اهتمام المركز بالمشاركة في الفعاليات والأحداث الثقافية وإيماناً منه بدوره المحوري الذي يقوم به في دعم السياسات العامة من خلال توفير الدراسات والبحوث والتقارير المتخصصة، إلى جانب إتاحة إصداراته للجمهور العام والمهتمين بالشأنين البحثي والتنموي، بما يسهم في رفع الوعي بالقضايا الوطنية والإقليمية والعالمية ذات الأولوية.

ويهدف المركز من خلال تلك المشاركة إلى نشر المعرفة بشتى الوسائل الداعمة للتثقيف والتنمية التي ترسي مبادئ الإتاحة والشفافية، وأيضا انطلاقاً من حرصه الدائم وتأكيد سعيه الحثيث على أهمية التواصل الثقافي مع كافة أطياف المجتمع المصري.

ويقدم المركز من خلال جناحه بالمعرض مجموعة متنوعة من إصداراته البحثية والمعلوماتية الثرية، ويشمل جناح المعرض الإصدارات الورقية المتنوعة مثل: سلسلة آفاقات (اقتصادية، الطاقة، اجتماعية، صناعية، استراتيجية)، المجلة الدولية للسياسات العامة، مجلة سياسات مناخية، سلسلة تقارير معلوماتية، سلسلة توجهات معلوماتية، دورية مستقبليات، ونشرة مستقبل في عيون الذكاء الاصطناعي.

كما يشتمل جناح المركز على أحدث إصدارة من سلسلة: كتاب وصف مصر بالمعلومات 2025، سلسلة آفاق مستقبلية "العدد الرابع، يناير 2025"، سلسلة تقارير توعوية، سلسلة إصدارات استراتيجية، إصدارات منتدى السياسات، بالإضافة إلى بعض الإصدارات باللغة الإنجليزية.

كما يعرض المركز كذلك بعض الإصدارات الإلكترونية المتمثلة في: موقع المركز الإلكتروني، فيديو حصاد المركز في 2024، فيديو جوائز المركز، فيديو عن منصة حوار، فيلم بانورامي لمقر المركز بالعاصمة الإدارية، خدمات المركز التسويقية "الحلول الذكية".

ويدعو المركز الزوار والمهتمين إلى زيارة جناحه في المعرض يومياً طوال فترة المعرض من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساء، وأيام الجمعة من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة العاشرة مساء.

تجدر الإشارة إلى أن معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب قد نجح في احتلال مكانة على قائمة المعارض العربية والدولية، وفي أن يكون نافذة ثقافية مهمة منطلقة من مدينة الإسكندرية، باستقطابه كثيراً من دور النشر المرموقة وبما يقيمه من الأنشطة الثقافية المصاحبة له، والتي يشترك فيها نخبة مختارة من المثقفين والمبدعين، كما يعكس المعرض حرص المكتبة على رفع الوعي الثقافي لدى المجتمع والنشء، وتأصيل أهمية القراءة وضرورياتها لدى جميع الأجيال، وكذلك خلق فرص للحوار بين الناشر والقارئ.