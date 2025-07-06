شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

تقدم بوابة مرور مصر الإلكترونية خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور، لتسهيل استخراج شهادة المخالفات أونلاين، توفيرا للجهد والوقت، وتسهيلا على الراغبين في الحصول عليها، دون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور.

ويتم الاستعلام عن المخالفات بمجموعة من الإجراءات، وهى:

1- الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر شبكة الإنترنت.

2- اختيار خدمات المرور.

3- الضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

4- كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح.

5- اضغط على عرض المخالفات المرورية.

6- سيتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات.

7- فى حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات يجب وضع الرقم القومى لمالك السيارة.

يأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة المصرية على توسيع الخدمات الإلكترونية والتحويل الرقمى للتخفيف على المواطنين في الوقت وتخفيف الضغط على الموظفين.