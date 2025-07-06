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اعرف كيفية استخراج جواز السفر بسهولة.. تفاصيل

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اعرف كيفية استخراج جواز السفر بسهولة.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمود عبد الراضي

الأحد، 06 يوليو 2025 03:53 م

يستطيع المواطن استخراج جواز السفر بسهولة ويسر شريطة أن يكون معه عدة مستندات، أبرزها:

1- بطاقة الرقم القومى سارية المفعول.

2- يتم تقديم بطاقة الرقم القومى، اعتبارا من سن السادسة عشر، أما بالنسبة للأقل من سن السادسة عشر يكتفى بشهادة الميلاد المميكنة.

3- تقديم 3 صور ملونة حديثة وبالمواجهة وذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

4- مستند التجنيد بالنسبة للذكور.

5- المؤهل الدراسى فى حالة عدم ثبوته بالبطاقة.

6- رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة.


 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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