شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كيفية استخراج جواز السفر بسهولة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمود عبد الراضيالأحد، 06 يوليو 2025 03:53 م
يستطيع المواطن استخراج جواز السفر بسهولة ويسر شريطة أن يكون معه عدة مستندات، أبرزها:
1- بطاقة الرقم القومى سارية المفعول.
2- يتم تقديم بطاقة الرقم القومى، اعتبارا من سن السادسة عشر، أما بالنسبة للأقل من سن السادسة عشر يكتفى بشهادة الميلاد المميكنة.
3- تقديم 3 صور ملونة حديثة وبالمواجهة وذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.
4- مستند التجنيد بالنسبة للذكور.
5- المؤهل الدراسى فى حالة عدم ثبوته بالبطاقة.
6- رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة.
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