شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية توجه عدة شحنات من الزى الشرطى إلى جمهورية القمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

اضطلعت وزارة الداخلية بإيفاد عدة شحنات من الملابس الشرطية إلى جمهورية القمر المتحدة الشقيقة فى إطار حرص مصر على تدعيم القدرات الأمنية للدول الشقيقة، لاسيما القدرات اللوجيستية والتدريبية والفنية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم الأشقاء بجمهورية القمر المتحدة باحتياجاتهم من الملابس الشرطية لبناء قدراتها الأمنية، فقد وجهت وزارة الداخلية عدة شحنات من الزى الشرطى المقدمة من الوزارة إلى جمهورية القمر المتحدة الشقيقة ، فى إطار المساهمة فى دعم المنظومة الشرطية لديها.

من جانبهم، أعرب الأشقاء بجمهورية القمر المتحدة عن تقديرهم للجهود المصرية المبذولة لدعمهم خاصة فى المجال الأمنى والذى يمتد إلى منح تدريبية ودعم لوجستى لزيادة قدرات وكفاءة الكوادر الأمنية بجمهورية القمر المتحدة، تأتى هذه المساعدات تأكيداً على عمق العلاقات التى تربط بين الشعبين والجهود المصرية المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار هناك.

إيفاد عدة شحنات من الملابس الشرطية إلى جمهورية القمر

شحن الزى الشرطى

وزارة الداخلية ترسل عدة شحنات من الملابس الشرطية إلى جمهورية القمر

شحن الزى الشرطى لجمهورية القمر

شحنات الزى الشرطى

الداخلية ترسل شحنات من الزى الشرطى إلى جمهورية القمر

جانب من شحنات الزى الشرطى إلى جمهورية القمر

شحنات من الزى الشرطى

الداخلية تهدى الزى الشرطى لجمهورية القمر

شحنات من الزى الشرطى إهداء لداخلية جمهورية القمر

الشحنات