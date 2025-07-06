شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية استخراج تصاريح السفر في خطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 يوليو 2025 03:48 م

لا يسمح بالسفر خارج البلاد للقصر (أقل من 18 عاما) بدون ولى الأمر، وفى حالة سفره بمفرده يتوجب عليه الحصول على تصريح سفر من خلال إدارة الاتصال بديوان الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وذلك عقب الفحص والتأكد من جدية مبررات السفر وفقاً للتعليمات المُقررة.

ويستثنى من استصدار ذلك التصريح القُصر المُغادرين رفقة (الأب - الأم - الجد / الجدة للأب أو الأم - الأشقاء البالغين) شريطة إثبات صلة القرابة.



