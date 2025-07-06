شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب النيابات والمحاكم: صرف 14 مليونا و50 ألف جنيه مستحقات لأعضاء خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاصة للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أنه خلال شهرين فقط نجح مجلس إدارة الصندوق الذي يخدم أكثر من 72 ألف عضو من العاملين بالنيابات والمحاكم في صرف مستحقات تقدر قيمتها بـ 14 مليونا و50 ألف جنيه لـ 188 حالة مستحقة وذويهم من الورثة، وهي السياسة التي نسير عليها منذ اليوم الأول لتولي مسؤولية الإدارة.

وفي تصريحات صحفية، أكد كريم عبدالباقي : جري العمل مؤخرًا علي قدم وساق من أجل الانتهاء من كل حالات الصرف المستحقة ولا توجد لدينا حالة واحدة تستحق الصرف ولم تصرف مستحقاتها، وهي المسؤولية التي نحملها علي اعناقنا ونبذل قصاري جهدنا لخدمة اعضاء الجمعية العمومية بما ينعكس إيجابًا عليهم بعد الخروج علي المعاش نظرًا لطبيعة عمل الصندوق والذي يخدم ألاف الموظفين العاملين بوزارة العدل بمختلف الهيئات والجهات القضائية، حيث يسعى الصندوق إلى تجسيد مفهوم التكافل الاجتماعي بين الزملاء العاملين في نفس القطاع. فمن خلال نظام الاشتراكات الجماعية والمزايا المشتركة، يساهم الأعضاء بشكل جماعي في دعم بعضهم البعض في مواجهة أعباء الحياة بعد التقاعد أو في الظروف الصعبة.