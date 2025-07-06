شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي ينعى ضحايا حادث الطريق الإقليمي الأليم ويحث على صون الأرواح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمزيد من الرضا بقضاء الله، نعى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، ضحايا الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الإقليمي بالقرب من محافظة المنوفية، والذي أسفر عن وفاة عشرة مواطنين أبرياء وإصابة عشرة آخرين في حادث مأساوي يدمي القلوب.

هذا، وأعرب المفتي عن خالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يربط على قلوب أهلهم وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل،"إنا لله وإنا إليه راجعون".