شكرا لقرائتكم خبر عن ‏شيخ الأزهر ينعى ضحايا حادث الطريق الإقليمي قرب منشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضحايا حادث ‏التصادم الأليم الذي وقع أمس على الطريق الدائري الإقليمي قرب منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وأسفر ‏عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين.‏

وأعرب شيخ الأزهر عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمَّد ضحايا ‏الحادث بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسُّلوان، ويكتُب للمصابين الشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر ‏وأهلها من كل سوءٍ ومكروه.‏