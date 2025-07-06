شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر ينعى ضحايا حادث الطريق الإقليمي قرب منشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضحايا حادث التصادم الأليم الذي وقع أمس على الطريق الدائري الإقليمي قرب منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وأسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين.
وأعرب شيخ الأزهر عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمَّد ضحايا الحادث بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسُّلوان، ويكتُب للمصابين الشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوءٍ ومكروه.
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