شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: أكثر من 95% من الخدمات المقدمة تصل إلى الفئات المستحقة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة توسع من استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل إدارة وتحليل البيانات بشكل أدق، مما يساعد في تحديد نوعية البرامج والمشروعات المناسبة لكل أسرة مستفيدة، وخاصة في برامج التمكين الاقتصادي، حيث تُمكن هذه التحليلات من اختيار نوع المشروع الملائم للأسرة وفقًا لظروفها وقدراتها، ومدى مناسبة البيئة المحلية له، سواء من حيث الموارد أو البنية التحتية.

وأوضحت الوزيرة أن استخدام الذكاء الاصطناعي يساهم أولا في التأكد من وصول الخدمات إلى مستحقيها الفعليين، مشيرة إلى أن النتائج أظهرت أن أكثر من 95% من الخدمات تصل بالفعل إلى الفئات المستحقة، وهو معدل مرتفع جدا مقارنة بالمعدلات العالمية التي تسمح بوجود هامش خطأ يتراوح بين 3 إلى 5% كما أن كل هذه الأدوات والتحليلات تسهم في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، وتُساعد الوزارة على تصميم تدخلات أكثر فاعلية تخدم المستحقين بشكل أفضل.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الوزارة بدأت، بالتوازي مع إنشاء الغرفة، في تحليل قواعد البيانات الموجودة لديها، سواء برنامج "تكافل وكرامة" أو "بطاقة الخدمات المتكاملة"، بالتزامن مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تماشيًا مع التوجه العالمي في هذا المجال.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع الصحفيين بديوان عام الوزارة واستعراض ابرز ملفات الوزارة خاصة المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادى.