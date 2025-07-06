شكرا لقرائتكم خبر عن حل أسئلة امتحان الرياضيات البحتة لطلاب الثانوية العامة.. راجع إجاباتك والان مع تفاصيل الخبر

أدى طلاب وطالبات شعبة علمي رياضيات بالثانوية العامة، اليوم الأحد 6 يوليو 2025، امتحان الدور الأول في مادة الرياضيات البحتة، وذلك سابع أيام امتحانات الثانوية العامة 2024-2025.

وتضمن الامتحان لطلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وذلك بإجمالي 30 درجة، 26 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

ويستعرض ”الخليج 365” في السطور التالية إجابات أسئلة امتحان مادة الرياضيات البحتة لطلاب الثانوية العامة.

يأتي ذلك ضمن الخدمات التي يقدمها ”الخليج 365” لطلاب الثانوية العامة، إذ يستعين بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد في وزارة التربية والتعليم، لتقديم جرعة مكثفة وشاملة يستطيع من خلالها الطلاب تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء الامتحانات.

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ولأول مرة منذ سنوات يتم تقييم طلاب الثانوية العامة فى الرياضيات البحتة بامتحان واحد فقط، حيث كان الطلاب يؤدون امتحان فرعين فى الرياضيات البحتة أحدهم فى الجبر والهندسة الفراغية وأخر فى التفاضل والتكامل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأسئلة تم بنائها لتشمل المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا، بحيث تتضمن 70% من الأسئلة المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا 30%.

وأشارت إلى أنه تم التأكيد على أن تكون الأسئلة مطابقة للمواصفة الفنية، بحيث تكون الأسئلة مطابقة مباشرة وتفرز مستويات الطلاب المختلفة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم 15 يونيو الماضى وتنتهى الخميس المقبل 10 يوليو الجارى، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2025 بعد انتهاء الامتحانات وأعمال التصحيح ورصد الدرجات، حيث تعتمد الوزارة على تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا.