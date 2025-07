شكرا لقرائتكم خبر عن متى تستخدم المضادات الحيوية؟ هيئة الدواء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء إن المضادات الحيوية تستخدم لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط ولا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل: معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والانفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.

ونصحت هيئة الدواء المصرية بعدم استعمال المضادات الحيوية في حالات البرد والأنفلونزا؛ لأن سببها فيروسي، ولا يتأثر بالمضادات الحيوية.

وأشارت هيئة الدواء إلى أن الاستهلاك الكلي لمضادات الميكروبات في مصر لعام ) 2023 حسب تصنيف ( WHO –ATC -DDD وصل الي) DID 30.96 جرعة يومية لكل 1000 نسمة( كما أن الاستهلاك طبقا لتصنيف Aware WHO- للمجموعة Access وصل الي 59% ، للمجموعة %39.4 Watch و 1.2% للمجموعة Reserve ، وأنه جاري العمل على تحقيق الاستخدام الرشيد المضادات واتخاذ القرارات المبنية على هذه البيانات مثل إصدار قرار(تنظيم ومتابعة صرف المضادات الحيوية) الذي يحظر تداول بعض المستحضرات أو صرفها من الصيدليات إلا بموجب تذكرة طبية ، وكذلك إصدار الهيئة للدليل التنظيمي الخاص بتنظيم صرف المضادات الحيوية من مجموعة المضادات الاحتياطية (Reserve) كخطوة أولي، وإحكاما للرقابة وقياس مدي الالتزام المؤسسات الصيدلية بالتطبيق؛ فقد تم عمل حملات تفتيشية خلال الفترة من يوليو 2024 وحتي فبراير 2025 لعدد 507 مؤسسة هم الأعلى استهلاكا لتلك المستحضرات، وقد أسفر ذلك عن رصد مخالفات لعدد 42 مؤسسة حيث تم وقف التوريد لها طبقا للدليل التنظيمي.