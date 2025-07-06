شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: إغلاق 26 دار رعاية على مدار عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى عن غلق 26 دار رعاية على مدار عام نتيجة وجود مخالفات، مؤكدة استمرار الزيارات المفاجئة على المراكز المقدمة للخدمة للتأكد من جوده الخدمات للمستفيدين خاصة الاسر الاولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

واضافت الوزيرة خلال اجتماعها مع الصحفيين انه تم انشاء غرفة التحكم والسيطرة بالتعاون مع إدارة الإشارة بان يكون وحده لكل جهه تابعة للوزارة فى هذه الغرفة ، وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على إنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة للطوارئ والسلامة العامة للمساهمة فى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتعظيم الإستفادة من كافة الإمكانات المتاحة ووسائل التواصل الحديثة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وكانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى قد اكدت أن الوزارة توسع من استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل إدارة وتحليل البيانات بشكل أدق، مما يساعد في تحديد نوعية البرامج والمشروعات المناسبة لكل أسرة مستفيدة، وخاصة في برامج التمكين الاقتصادي، حيث تُمكن هذه التحليلات من اختيار نوع المشروع الملائم للأسرة وفقًا لظروفها وقدراتها، ومدى مناسبة البيئة المحلية له، سواء من حيث الموارد أو البنية التحتية.



جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع الصحفيين بديوان عام الوزارة واستعراض ابرز ملفات الوزارة خاصة المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادى.