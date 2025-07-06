شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: 1.2 مليون مواطن يستفيدون من برامج التمكين الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ تمويل برنامج تكافل وكرامة حظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، حيث تضاعف 11 مرة منذ إطلاقه، وأن أكثر من مليون و200 ألف مواطن استفادوا من خدمات التمكين الاقتصادي، فضلًا عن تمويل 18 ألفا و449 مشروعا متناهي الصغر، وتدريب 6249 سيدة أعمال

واضافت الوزيرة أنّه تمّ تطوير منصّة تمكين الإلكترونية، وربط كل مؤسسات الوزارة لتقديم خدمات الإقراض بقيمة 10 مليارات جنيه للأسر، والربط بين اسر تكافل وكرامة وكذلك الاسر التي تحصل على قروض، كذلك التعاون مع وزارة التنمية المحلية لعرض منتجات الأسر المنتجة على المنصة الخاصة بالوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع الصحفيين بديوان عام الوزارة واستعراض ابرز ملفات الوزارة خاصة المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادى.