"قومي حقوق الإنسان" يزور الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لدعم ذوي الإعاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نظّمت وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة ميدانية إلى الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار جهود المجلس لدعم وتمكين ذوي الإعاقة من خلال إتاحة التكنولوجيا المساعدة.

ترأس الوفد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس والمشرف على وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة باحثي الوحدة، وكان في استقبالهم الدكتور عبد المنعم الشرقاوي، رئيس الأكاديمية، وعدد من القيادات بها.

واطلع الوفد، خلال الزيارة، على إمكانيات الأكاديمية المتقدمة، ودورها كمركز وطني للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المساعدة، وكحاضنة للمبتكرين والمطورين في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاتصالات الداعمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعرب "ممدوح"، عن تقديره لما تمثله الأكاديمية من نموذج رائد في تمكين ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن المنهج العلمي المتطور الذي تتبناه يعكس رؤية الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية عبر التكنولوجيا.

وأكد أهمية تعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، ورواد الأعمال لضمان استدامة هذه الجهود وتحقيق نتائج ملموسة.

من جهته، عبّر الدكتور عبد المنعم الشرقاوي، عن سعادته بهذه الزيارة، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تعمل وفق رؤية متكاملة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة على المستويات المعرفية والتكنولوجية والبحثية، وتُعد شريكًا أساسيًا في تنفيذ استراتيجيات الدولة للتحول الرقمي والدمج المجتمعي الشامل.

وأشاد وفد المجلس، بالبنية التحتية المتطورة للأكاديمية والتكامل المؤسسي الذي يعكس التزام الدولة المصرية ببناء مجتمع شامل يضمن مشاركة الجميع.

كما شدد الوفد، على أهمية استمرار التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان استمرارية المبادرات الداعمة.

تأتي هذه الخطوة في سياق التزام المجلس القومي لحقوق الإنسان برصد وتقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لا سيما حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم التوصيات اللازمة لدعم السياسات الوطنية بما يتماشى مع الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

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