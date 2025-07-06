شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: استمرار الزيارات المفاجئة على أماكن تأدية الخدمات للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى على استمرار الزيارات المفاجئة على المراكز المقدمة للخدمة للتأكد من جودة الخدمات للمستفيدين خاصة الاسر الاولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، لافتة إلى انتهاج الوزارة لتكريم الفريق المتميز شهريا من الإدارات المختلفة.

وأضافت الوزيرة خلال اجتماعها مع الصحفيين أنه تم إنشاء غرفة التحكم والسيطرة بالتعاون مع إدارة الإشارة بأن يكون وحده لكل جهه تابعة للوزارة فى هذه الغرفة ، وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على إنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة للطوارئ والسلامة العامة للمساهمة فى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتعظيم الاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة ووسائل التواصل الحديثة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.