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شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تصدر تحذيرات هامة حول شراء الدواء الأون لاين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 06 يوليو 2025 11:38 ص
أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرا هاما للمرضى الذين يقومون بشراء الدواء عبر مواقع الإنترنت وقالت هيئة الدواء:
بعض مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية قد تكون بوابة لبيع أدوية مغشوشة أو متدنية الجودة.
وقالت هيئة الدواء : المخاطر بتزيد بشكل كبير عند شراء أدوية من مصادر غير مرخصة أو غير موثوقة. محذرة من رسائل البريد الإلكتروني العشوائية اللي تروّج لأدوية.
كما حذرت من عبوات دواء تفتقد العلامات الأصلية (مثل شعار التحقق ). وكذلك وجود أخطاء إملائية على العبوة.
وشددت هيئة الدواء على أهمية الحذر من مواقع إنترنت بغض النظر عن عنوانها وتليفونها والأسعار المخفضة المختلفة عن السعر الرسمي للدواء
تحذيرات هامة حول شراء الدواء الأون لاين
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