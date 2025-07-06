شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تعلن عن إرشادات مهمة للفحص الطبى للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلامالأحد، 06 يوليو 2025 11:35 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن إرشادات مهمة للمرشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ وذلك لاجراء الفحص الطبى حيث تتضمن :-
- الحضور في الوقت المحدد: التزام بالموعد المحدد للكشف الطبي بمقر اللجنة الطبية المختصة، مع إحضار بطاقة الرقم القومي.
- الامتناع عن أدوية معينة: يجب التوقف عن تناول أي أدوية تؤثر على نتائج التحاليل (خاصة المتعلّقة بالمخدرات) قبل الكشف الطبي بمدة لا تقل عن 72 ساعة، إلا إذا أُوصي بخلاف ذلك.
- الصيام المطلوب: الالتزام بالصيام لمدة لا تقل عن 8 ساعات قبل إجراء التحاليل، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
- إحضار التقارير الطبية السابقة (إن وجدت): مثل تقارير الأمراض المزمنة أو النفسية أو نتائج تحاليل موثقة.
التقيد بتعليمات اللجنة الطبية: الالتزام بالإجراءات الصحية والإدارية داخل مقر الكشف مثل ارتداء الكمامة واستخدام المعقم.
- في حالة عدم الحضور: أي تغيب عن الموعد بدون عذر مقبول يُعد مسؤولية شخصية وقد يؤدي إلى تأخر أو رفض طلب الترشح.
- في حالة صدور نتيجة "إيجابية": يجب تقديم تقرير مختبري رسمي يُبيّن نتائج التحاليل، لاستكمال الإجراءات وفقاً للحالة.
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