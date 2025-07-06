وزارة الصحة تكشف إجراءات فحص المقبلين على الزواج.. تفاصيل

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الهدف من مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج يكمن فى بناء أسرة صحية خالية من الأمراض في المستقبل، حيث يتم الكشف عن الأمراض غير السارية والأمراض المعدية والمنتقلة جنسيًا بالإضافة فصيلة الدم ومعامل Rh والأمراض الوراثية وكذلك الصحة الإنجابية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الخط الساخن 15335 يمكن من خلاله الاستفسار عن أماكن تقديم الخدمات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج حيث تضمنت:-

1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج.

3- احرص على إجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواجبمدة لا تقل عن 14 يوما.

4-استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل.

5- تتم مناقشة النتائج فى جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: لمعرفة أقرب وحدة صحية يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335.