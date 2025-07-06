شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: قطاع التفتيش أحال 21 ملفا للنيابات المختصة والشئون القانونية والان مع تفاصيل الخبر

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا اليوم من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، حول نتائج جهود القطاع خلال شهر يونيو 2025، لتحقيق الانضباط داخل وحدات الإدارة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن فرق المتابعة بالقطاع قامت تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقى رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، خلال الشهر الماضى فى تنفيذ 50 حملة تفتيشية (مخططة ومفاجئة وفحص شكاوى للمواطنين) فى 5 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الغربية، القليوبية، وبورسعيد، شملت المرور على عدد من الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، وفحص مختلف محاور العمل المحلي.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن التقرير تضمن فحص 32 شكوى من المواطنين بشأن التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتراخيص البناء، الإشغالات، والمخالفات المالية والإدارية، والبيئية، فى عدد من الأحياء والمراكز من بينها: بولاق الدكرور، مركز ومدينة أوسيم، مركز ومدينة الحوامدية، أحياء المعادي، و الأميرية، و الوايلي، والشرابية، و العجوزة، وعابدين، ومصر الجديدة، وباب الشعرية، وشرق مدينة نصر، والمقطم، والدقي، والأزبكية، وغرب شبرا الخيمة وذلك لفحص كل محاور التفتيش.

وكشفت الدكتورة منال عوض، أن تلك الجهود أسفرت عن إحالة 21 حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن فى المخالفات التى تم رصدها، إلى جانب إحالتين للكسب غير المشروع، فى وقائع متنوعة تم رصدها خلال الحملات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن التقرير تضمن أيضاً متابعة أداء المراكز التكنولوجية فى وحدات الإدارة المحلية وداووين عموم المحافظات بنطاق الجمهورية، حيث تم المرور على مراكز بالقاهرة والجيزة والقليوبية، بالإضافة إلى 8 مراكز تكنولوجية فى محافظة بورسعيد، ومدينة بورفؤاد، لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى ضوء توجيهات وزيرة التنمية المحلية للقطاع باستمرار متابعة التزام المحلات العامة بعدم اشغال الطريق أو القيام بأى مخالفات، أعد القطاع خطة عمل ليلية يومية بحى مصر الجديدة، أسفرت عن ضبط إشغالات، ومحلات تعمل بدون ترخيص، كما تم رصد العديد من وقائع تغيير الاستخدام غير قانوني، وتم اتخاذ اللازم فى هذا الشأن.

وشددت وزيرة التنمية المحلية، على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة منظومة الأداء المحلي، ورصد أى معوقات فى أداء الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لها لتسهيل الخدمات المقدمة لطالبى الخدمة وضمان تقديم خدمات لائقة للمواطنين، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو ارتكابه اى مخالفات لتحقيق الانضباط بالمحليات.

