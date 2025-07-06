شكرا لقرائتكم خبر عن خروج طلاب الثانوية العامة من امتحان الرياضيات البحتة بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

أنهى طلاب الثانوية العامة بشعبة علمي رياضة امتحان مادة الرياضيات البحتة، اليوم الأحد 6 يوليو 2025، وبدأوا في الخروج من لجان الامتحانات بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بشارع الثورة بالدقى، عقب انتهاء الوقت المخصص للامتحان والذي استمر ساعتين من التاسعة حتى الحادية عشرة صباحًا.

وشهد محيط المدرسة توافد أولياء الأمور، خاصة الأمهات، منذ وقت مبكر، انتظارًا لخروج أبنائهم، وسط تنظيم أمني وإشراف من مسؤولي اللجنة لمنع التزاحم وتسهيل انصراف الطلاب بسلاسة.

وحرصت إدارة المدرسة على تطبيق تعليمات وزارة التربية والتعليم بخصوص تنظيم عملية الخروج، حيث تم فتح البوابات تدريجيًا تحت متابعة أفراد الأمن الإداري ومشرفي اللجان.

وتستكمل امتحانات الثانوية العامة خلال الأيام المقبلة، وسط متابعة دقيقة من الإدارات التعليمية، في ظل إجراءات مشددة لضمان حسن سير العملية الامتحانية.