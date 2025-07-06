شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية نظام جديد يصطفون أمام المدارس لأداء امتحان الرياضيات البحتة والان مع تفاصيل الخبر

اصطف طلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد، صباح اليوم الأحد 6 يوليو 2025 أمام مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بشارع الثورة الدقي، في انتظار بدء امتحانهم في مادة الرياضيات البحتة، وسط أجواء يسودها الترقب والتركيز، وسط حضور من أولياء الأمور.

ويخوض طلاب النظام الجديد شعبة علمي رياضة امتحان الرياضيات البحتة لمدة ساعتين، بينما يستعد طلاب النظام القديم لأداء امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لعلمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لعلمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، كلٌّ حسب تخصصه.

جدير بالذكر، أن امتحان مادة الرياضيات البحتة يحتوي على 20 سؤالًا، بينها: 18 سؤالا اختيار من متعدد، 2 سؤال مقالي، ويبلغ المجموع الكلي للمادة 30 درجة، منها 26 درجة للاختيار من متعدد، و4 درجات للأسئلة المقالية.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أوضحت مواصفات امتحانات اليوم للنظام القديم، وجاءت كالتالي: الجيولوجيا: 46 سؤالًا (2 مقالي و44 اختيار من متعدد)، بإجمالي 60 درجة، علم النفس والاجتماع: نفس عدد الأسئلة والتوزيع، بإجمالي 60 درجة، هذه المواد غير مدرجة في جدول طلاب النظام الجديد، حيث تم دمج محتواها داخل مقررات أخرى مثل الأحياء، والتي سيؤديها الطلاب الخميس المقبل 10 يوليو.